После того как гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер назвал дроны из Украины “игрой в лего”, созданной “домохозяйками с помощью 3D-принтеров”, немецкий оборонный концерн выразил уважение украинцам.

Заявление Rheinmetall после слов гендиректора о “домохозяйках” и дронах из Украины

В сетях X концерн Rheinmetall разместил слова поддержки Украины после заявления Армина Паппергера.

Там заявили, что с уважением относятся к усилиям украинцев по защите от российской агрессии, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

Сейчас смотрят

— Инновационная сила и боевой дух украинского народа являются для нас источником вдохновения. Мы благодарны за возможность поддержать Украину ресурсами, которые есть в нашем распоряжении, – говорится в заявлении Rheinmetall.

Внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин также отреагировал на заявление гендиректора Rheinmetall.

– Я довольно часто вижу украинских женщин, работающих наравне с мужчинами. Они отличные домохозяйки, но вынуждены тяжело работать на военных заводах. Они заслуживают уважения, Rheinmetall, – написал Камышин в сети X.

Эти заявления стали ответом на возмущение, вызванное словами генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. Перед этим он дал интервью The Atlantic, которое, в частности, касалось украинских технологий на поле боя.

Когда журналист вспомнил о дронах, изготовленных Украиной, Паппергер заявил, что там нет инноваций и сравнил это с игрой в конструктор “Лего”.

– Это как играть с Lego. В чем инновация Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва, – заявил он, добавив, что это не уровень таких технологических компаний как Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

Когда журналист ответил ему, что Украина является крупнейшей демократической страной-производителем дронов в мире, гендиректор Rheinmetall переспросил, о каких именно компаниях идет речь.

Когда речь зашла об украинских оборонных компаниях Fire Point и Skyfall, Паппергер назвал их “домохозяйками с 3D-принтерами”

– Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация, – ответил он.

Источник : Deutsche Welle

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.