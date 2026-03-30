Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова гендиректора німецької компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який порівняв українських виробників дронів із домогосподарками.

Зеленський відповів гендиректору Rheinmetall

– Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим високим рівнем наш український оборонно-промисловий комплекс, – заявив президент під час спілкування із журналістами 30 березня.

Зеленський додав, що, на його погляд, “конкурувати треба не риторикою, а технологіями й результатом”.

Президент наголосив, що Україна щоденно демонструє результати застосування цих технологій на полі бою, на землі, у повітрі та на морі.

– І я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу. Я вважаю, що такий ексклюзивний, тільки у нас є відповідний досвід, – додав він.

Нагадаємо, Паппергер в інтерв’ю The Atlantic заявив, що українські виробники безпілотників не демонструють інновацій і порівняв їх із “домогосподарками”.

– Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація, – сказав він, коментуючи діяльність українських компаній Fire Point та Skyfall.

Пізніше у Rheinmetall заявили, що захоплюються українськими інноваціями.

– З найвищою повагою ми ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російського нападу – вже понад чотири роки. Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок, – йдеться у заяві компанії.

У Rheinmetall зазначили, що Україна досягає високої ефективності навіть за умов обмежених ресурсів.

Джерело : Суспільне

