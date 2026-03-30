Зеленський відповів главі Rheinmetall, який порівняв виробників БпЛА з “домогосподарками”
- Володимир Зеленський відреагував на заяву гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, який порівняв українських виробників дронів із домогосподарками.
- Президент заявив, що Україна щоденно демонструє результати застосування технологій на полі бою.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова гендиректора німецької компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який порівняв українських виробників дронів із домогосподарками.
Зеленський відповів гендиректору Rheinmetall
– Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим високим рівнем наш український оборонно-промисловий комплекс, – заявив президент під час спілкування із журналістами 30 березня.
Зеленський додав, що, на його погляд, “конкурувати треба не риторикою, а технологіями й результатом”.
Президент наголосив, що Україна щоденно демонструє результати застосування цих технологій на полі бою, на землі, у повітрі та на морі.
– І я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу. Я вважаю, що такий ексклюзивний, тільки у нас є відповідний досвід, – додав він.
Нагадаємо, Паппергер в інтерв’ю The Atlantic заявив, що українські виробники безпілотників не демонструють інновацій і порівняв їх із “домогосподарками”.
– Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація, – сказав він, коментуючи діяльність українських компаній Fire Point та Skyfall.
Пізніше у Rheinmetall заявили, що захоплюються українськими інноваціями.
– З найвищою повагою ми ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російського нападу – вже понад чотири роки. Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок, – йдеться у заяві компанії.
У Rheinmetall зазначили, що Україна досягає високої ефективності навіть за умов обмежених ресурсів.