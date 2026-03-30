Украина готова к перемирию на Пасху и к компромиссам, однако не пойдет на уступки, угрожающие суверенитету и достоинству государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга с журналистами.

Зеленский о перемирии на Пасху

Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает любые форматы прекращения войны, если они не предусматривают утрату независимости.

— Мы готовы к любым компромиссам. За исключением компромиссов с нашим достоинством и суверенитетом, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина открыта для различных вариантов прекращения огня, в частности полного или частичного, включая энергетическое направление.

Отдельно президент подтвердил готовность к перемирию на Пасху.

В то же время Зеленский выразил сомнение, что краткосрочное перемирие может существенно повлиять на ситуацию на фронте.

По его словам, за несколько дней российская армия не сможет кардинально изменить свои позиции.

— За 2–3 дня они ничего не смогут сдвинуть, — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что стратегической целью остается не кратковременная пауза, а полное завершение войны.

— Нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны навсегда, а не на несколько дней, — подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что переговоры между США и Россией затрудняются из-за разногласий относительно места проведения встречи.

По его словам, американская сторона настаивает на проведении переговоров в США из соображений безопасности, тогда как Россия отказывается ехать туда.

В то же время Украина выступает за трехсторонний формат и готова к встречам в Европе, Турции или на Ближнем Востоке, однако конкретной даты переговоров пока нет.

Связанные темы:

