Україна готова до перемир’я на Великдень і компромісів, однак не піде на поступки, які загрожують суверенітету та гідності держави.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з журналістами.

Зеленський про перемир’я на Великдень

Глава держави наголосив, що Україна підтримує будь-які формати припинення війни, якщо вони не передбачають втрати незалежності.

— Ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою гідністю і суверенітетом, — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна відкрита до різних варіантів припинення вогню, зокрема повного чи часткового, включаючи енергетичний напрям.

Окремо президент підтвердив готовність до перемир’я на Великдень.

Водночас Зеленський висловив сумнів, що короткострокове перемир’я може суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

За його словами, за кілька днів російська армія не зможе кардинально змінити свої позиції.

— За 2-3 дні вони нічого не зможуть змістити, — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що стратегічною метою залишається не коротка пауза, а повне завершення війни.

— Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни назавжди, а не на кілька днів, — підкреслив він.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що переговори між США та Росією ускладнюються через розбіжності щодо місця проведення зустрічі.

За його словами, американська сторона наполягає на проведенні переговорів у США з міркувань безпеки, водночас Росія відмовляється їхати туди.

Водночас Україна виступає за тристоронній формат і готова до зустрічей у Європі, Туреччині чи на Близькому Сході, однак конкретної дати переговорів наразі немає.

