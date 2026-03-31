Військові дії, масовий виїзд громадян за кордон, внутрішнє переміщення населення та мобілізаційні процеси стали ключовими чинниками, що визначають сьогоднішню картину суспільства.

Скільки населення зараз в Україні

Останній повноцінний перепис проводився ще у 2001 році. Через війну, масштабну міграцію та відсутність актуального перепису демографи використовують лише оціночні моделі.

За даними аналітиків Forbes, на підконтрольній території України проживає приблизно 30,5 млн осіб, а в межах міжнародно визнаних кордонів — близько 35–35,5 млн. В основі цих оцінок лежать непрямі методи. Зокрема це рівень споживання води, мобільна активність та демографічні моделі.

Українські демографи дають близькі, але трохи обережніші оцінки. За словами фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, чисельність населення на підконтрольній території України коливається в межах 29–31,5 млн осіб залежно від методики розрахунку.

Зокрема заступник директора інституту Олександр Гладун зазначав, що орієнтовна чисельність населення України становить близько 29 млн осіб.

Реальна чисельність населення в Україні у 2026 році може коливатися в широкому діапазоні, оскільки мільйони українців перебувають за кордоном, а точний облік неможливий без перепису населення.



Прогнози ООН до 2030 року

Згідно з оновленими прогнозами ООН, Україна залишається серед країн із вираженою тенденцією скорочення населення.

ООН прогнозує, що до 2030 року населення України становитиме близько 32–33 млн осіб у базовому сценарії, а за несприятливих демографічних умов може опуститися нижче 30 млн. Ці цифри наведені з урахуванням ТОТ.

Головними причинами такого тренду ООН називає: низьку народжуваність, старіння населення, міграційний відтік та наслідки війни.

Для порівняння, за даними перепису 2001 року в Україні проживало 48,46 млн осіб, що демонструє масштаб довгострокового демографічного спаду.

Чи підрахують точну кількість населення України у 2026 році

В Україні поступово відходять від старих способів збору статистики, які раніше базувалися на обходах домівок і паперових анкетах. У нинішніх умовах, зокрема через війну, масові переміщення людей і виїзд громадян за кордон, такі методи вже не дають точної картини і складно підрахувати населення України у 2026 році.

Саме тому держава переходить на сучасні цифрові інструменти. За рішеннями уряду, у 2026 році Державна служба статистики України почне тестувати новий підхід до визначення чисельності населення та інших соціальних показників.



“Мобільний перепис” замість анкет

За даними Держстату, головна ідея нової системи полягає в тому, щоб замінити класичні опитування аналізом великих масивів цифрових даних. Зокрема, планується використовувати інформацію від мобільних операторів.

Тож статистика буде будуватися не на паперових анкетах, а на аналізі активності мобільних телефонів у різних регіонах. Такий підхід дозволяє краще зрозуміти, де люди реально живуть і як вони переміщуються, а не лише де вони офіційно зареєстровані.

У Держстаті зазначають, що такий формат відповідає європейським практикам, де цифрові дані вже активно використовуються для державної статистики.

Експерименти 2026 року: не тільки населення

Оновлення системи статистики не обмежиться лише підрахунком людей. У 2026 році планується протестувати й інші сучасні підходи до збору даних.

Зокрема, мова йде про більш автоматизований розрахунок інфляції, де використовуватимуться не тільки традиційні методи, а й цифрові дані та онлайн-джерела. Також планується оновити підходи до аналізу доходів домогосподарств і рівня життя населення.

Окремо розроблятимуться нові методики для оцінки ситуації в різних сферах. Від охорони здоров’я до сільського господарства, транспорту та екології.

