На Буковине пограничники разоблачили организованную группу, которая наладила масштабную схему незаконной переправки граждан через границу за €10 тис.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Раскрыта схема переправки мужчин через границу: что известно

— В поле зрения пограничников попала группа жителей Буковины, которые наладили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста из Украины в Румынию за денежное вознаграждение в размере €10 тис. с каждого, — говорится в сообщении.

С ноября 2025 года по март 2026-го правоохранители зафиксировали четыре случая противоправной деятельности этой группы и задержали более 20 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

Сейчас смотрят

Во время активной фазы операции ночью на окраине одного из населенных пунктов, недалеко от границы, во время передачи “клиентом” денег задержали соорганизатора противоправной деятельности.

Далее, при поддержке спецподразделений ДОЗОР, КОРД и Роты полиции особого назначения ГУНП в Черновицкой области, были задержаны ещё десять участников группировки.

Они организовывали противоправную деятельность, сопровождали лиц при незаконном пересечении границы, доставляли их в определенные места и отслеживали порядок несения службы пограничными нарядами.

По местам проживания злоумышленников и по адресам временного пребывания людей, которых планировали переправить, провели 40 санкционированных обысков.

По одному из адресов правоохранители обнаружили шестерых мужчин, ожидающих незаконной переправки.

В ходе обысков изъяли мобильные телефоны, наличные деньги, черновые записи, радиостанции, тепловизоры и другие доказательства.

Фигурантам уголовного производства объявили подозрения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.