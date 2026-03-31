На Буковині прикордонники викрили організовану групу, яка налагодила масштабну схему незаконного переправлення громадян через кордон за €10 тис.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

– У поле зору прикордонників потрапила група жителів Буковини, які налагодили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку з України до Румунії за грошову винагороду в розмірі €10 тис. з кожного, – йдеться у повідомленні.

З листопада 2025 року по березень 2026-го правоохоронці зафіксували чотири випадки протиправної діяльності цієї групи та затримали понад 20 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Під час активної фази операції вночі на околиці одного з населених пунктів, неподалік кордону, під час передачі “клієнтом” грошей затримали співорганізатора протиправної діяльності.

Далі, за підтримки спецпідрозділів ДОЗОР, КОРД та Роти поліції особливого призначення ГУНП в Чернівецькій області, затримали ще десятьох учасників угруповання.

Вони організовували протиправну діяльність, супроводжували осіб при незаконному перетині кордону, доставляли їх у визначені місця та відстежували порядок несення служби прикордонними нарядами.

За місцями проживання зловмисників і за адресами тимчасового перебування людей, яких планували переправити, провели 40 санкціонованих обшуків.

За однією з адрес правоохоронці знайшли шістьох чоловіків, які очікували на незаконне переправлення.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони, готівку, чорнові записи, радіостанції, тепловізори та інші докази.

Фігурантам кримінального провадження оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

