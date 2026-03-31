Російська Федерація заявила, що Збройні сили України мають лише два місяці для виходу з Донбасу, інакше будуть інші умови для “миру”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам під час Бучанського саміту 31 березня.

Зеленський про умови для закінчення війни

Володимир Зеленський висловив здивування думкою, ніби відступ України з Донбасу здатний зупинити повномасштабну війну Росії чи її активну фазу.

– Питання в тому, що зараз вже нові терміни росіяни говорять американській стороні. Я здивований, що можна вірити в це. Стільки років, чесно, історія продовжується історія, – стверджує Зеленський.

За словами президента, Росія просуває тезу про те, що війна закінчиться, якщо Україна протягом двох місяців добровільно залишить Донбас, який війська РФ розраховують захопити за цей період.

Однак Зеленський звернув увагу на заяву росіян про те, що якщо ЗСУ не підуть з Донбасу протягом цього терміну, то окупанти планують захопити його силою та диктувати вже зовсім інші умови миру.

– Логічне запитання американським колегам: коли їхня ціль — лише Донбас, якщо вони зможуть захопити, тоді для чого вони кажуть, що вони підуть далі та будуть інші умови. Тобто питання все-таки не у Донбасі, – переконаний Зеленський.

Президент України вважає, що плани російських окупантів залишаються очевидними, проте вони не здатні досягти успіху за два місяці, тому вдаються до посиленого тиску.

Зеленський стверджує, що сьогодні Росія тисне на США. Проте він наголосив, що саме Вашингтон може тиснути на Москву.

На думку президента, Україна прагне повернути переговори у прагматичну площину, оскільки зараз позиція РФ базується не на логіці, а на емоційних реакціях на все, що відбувається.

Водночас Зеленський зауважив, що на Близькому Сході Росія проявляє надмірну та хаотичну дипломатичну активність, намагаючись перешкодити Україні.

Президент наголосив, що Україна впевнено виборює свою суб’єктність на міжнародній арені, а її присутність у цьому регіоні є тому прямим доказом.

