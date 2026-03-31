Европа не позволит Украине исчезнуть с поля зрения на фоне войны на Ближнем Востоке, заявила Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас о внимании Европы к Украине на фоне войны на Ближнем Востоке

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности, находясь с визитом в Украине, подчеркнула, что достижение справедливого и длительного мира невозможно без привлечения РФ к ответственности за совершенные преступлений.

— Много важных дискуссий, но я думаю, что также важно помнить, что кроме войны, которая продолжается на Ближнем Востоке, мы не позволяем Украине исчезнуть с поля зрения, потому что это (война, — Ред.) идет здесь и сейчас, — сказала она во время общения с журналистами в Буче.

Каллас добавила, что Украина – часть Европы, и поэтому Европа “также озадачена тем, чтобы война закончилась справедливым и продолжительным миром”.

Она подчеркнула, что совершенные РФ военные преступления “к сожалению, это не единичные преступления”.

— Это сценарий, который у России есть везде, где она оккупирует территорию, и это то, что мы должны помнить. Вот почему основное внимание нашего сегодняшнего визита с министрами иностранных дел Европейского Союза уделяется сохранению ответственности, потому что без ответственности, если эти преступления останутся безнаказанными, нет шансов на справедливый и длительный мир, – сказала Каллас.

Она отметила, что правосудие является частью мирного процесса, и именно поэтому Евросоюз продвигает Специальный трибунал за преступления агрессии, а также комиссию по рассмотрению претензий, где люди могут представить свои претензии относительно преступлений РФ, которые были совершены.

