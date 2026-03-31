Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору на тлі війни на Близькому Сході, заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки перебуваючи з візитом в Україні наголосила, що досягнення справедливого та тривалого миру неможливо без притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини.

– Багато важливих дискусій, але я думаю, що також важливо пам’ятати, що окрім війни, яка триває на Близькому Сході, що ми не дозволяємо Україні зникнути з поля зору, бо це (війна, – Ред.) відбувається тут і зараз, – сказала вона під час спілкування із журналістами у Бучі.

Каллас додала, що Україна – частина Європи, і тому Європа “також стурбована тим, щоб війна закінчилася справедливим і тривалим миром”.

Вона наголосила, що скоєні РФ воєнні злочини “на жаль, це не поодинокі злочини”.

– Це сценарій, який Росія має всюди, де вона окупує територію, і це те, що ми повинні пам’ятати. Ось чому основна увага нашого сьогоднішнього візиту з міністрами закордонних справ Європейського Союзу приділяється збереженню відповідальності, бо без відповідальності, якщо ці злочини залишаться безкарними, то немає можливості мати справедливий і тривалий мир, – сказала Каллас.

Вона зауважила, що правосуддя є частиною мирного процесу, і саме тому Євросоюз просуває Спеціальний трибунал за злочин агресії, а також комісію з розгляду претензій, де люди можуть представити свої претензії щодо злочинів РФ, які були скоєні.

