Європа на тлі війни на Близькому Сході не дозволить зникнути Україні з поля зору — Каллас
- Україна – частина Європи, і тому Європа "також стурбована тим, щоб війна закінчилася справедливим і тривалим миром", заявила Кая Каллас.
- Водночас вона наголосила, що Україна не зникне з поля зору на тлі війни на Близькому Сході.
- Також верховна представниця ЄС наголосила на важливості притягання РФ до відповідальності.
Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору на тлі війни на Близькому Сході, заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
Каллас про увагу Європи до України на тлі війни на Близькому Сході
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки перебуваючи з візитом в Україні наголосила, що досягнення справедливого та тривалого миру неможливо без притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини.
– Багато важливих дискусій, але я думаю, що також важливо пам’ятати, що окрім війни, яка триває на Близькому Сході, що ми не дозволяємо Україні зникнути з поля зору, бо це (війна, – Ред.) відбувається тут і зараз, – сказала вона під час спілкування із журналістами у Бучі.
Каллас додала, що Україна – частина Європи, і тому Європа “також стурбована тим, щоб війна закінчилася справедливим і тривалим миром”.
Вона наголосила, що скоєні РФ воєнні злочини “на жаль, це не поодинокі злочини”.
– Це сценарій, який Росія має всюди, де вона окупує територію, і це те, що ми повинні пам’ятати. Ось чому основна увага нашого сьогоднішнього візиту з міністрами закордонних справ Європейського Союзу приділяється збереженню відповідальності, бо без відповідальності, якщо ці злочини залишаться безкарними, то немає можливості мати справедливий і тривалий мир, – сказала Каллас.
Вона зауважила, що правосуддя є частиною мирного процесу, і саме тому Євросоюз просуває Спеціальний трибунал за злочин агресії, а також комісію з розгляду претензій, де люди можуть представити свої претензії щодо злочинів РФ, які були скоєні.