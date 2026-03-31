В Киев прибыла Кая Каллас и министры иностранных дел европейских стран
Сегодня, 31 марта, в Украину с визитом прибыли вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и главы министерств иностранных дел европейских стран.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Визит Каи Каллас в Украину 31 марта
По словам главы МИД, сегодня Украина отмечает годовщину Бучанской трагедии. Ужасающие кадры убийств мирных жителей потрясли весь мир.
— Такое мощное европейское присутствие в этот день свидетельствует о том, что справедливость в отношении этого и других российских зверств неизбежна, — сказал Андрей Сибига.
Он подчеркнул, что Россия должна понести полную ответственность за свои преступления, ведь это жизненно важно для восстановления справедливости в Европе.
— И сегодня мы продолжим усилия по привлечению к ответственности, — сказал министр.
Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers!
Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core.
— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) March 31, 2026