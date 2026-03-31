Сегодня, 31 марта, в Украину с визитом прибыли вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и главы министерств иностранных дел европейских стран.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Визит Каи Каллас в Украину 31 марта

По словам главы МИД, сегодня Украина отмечает годовщину Бучанской трагедии. Ужасающие кадры убийств мирных жителей потрясли весь мир.

Сейчас смотрят

— Такое мощное европейское присутствие в этот день свидетельствует о том, что справедливость в отношении этого и других российских зверств неизбежна, — сказал Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что Россия должна понести полную ответственность за свои преступления, ведь это жизненно важно для восстановления справедливости в Европе.

— И сегодня мы продолжим усилия по привлечению к ответственности, — сказал министр.

Связанные темы:

Андрей СибигаКая КалласУкраина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.