Президент Украины Владимир Зеленский встретился с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Как заявил Владимир Зеленский, главный вопрос касается разблокирования пакета финансовой поддержки Европейского Союза для Украины в размере €90 млрд.

По его мнению, эти деньги критически важны. Они являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, утверждает Зеленский.

Как подчеркнул президент, именно этот пакет ЕС для Украины должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал российским оккупантам, что их полномасштабная война будет бесперспективной.

– Этот сигнал зависит от Европы. Нужно, чтобы был этот сигнал, чтобы война закончилась раньше, – сказал Зеленский.

В то же время президент и Каллас обсудили необходимость усиления давления на Россию и работу над открытием переговорных кластеров по вопросу членства Украины в Европейском Союзе.

Владимир Зеленский поблагодарил Каю Каллас за этот визит европейских министров в Украину в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов.

По его мнению, важно, чтобы каждый российский преступник понес справедливую ответственность за всю боль, которую Москва принесла нашему народу.

