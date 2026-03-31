Зеленский и Каллас обсудили разблокирование €90 млрд помощи от ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
Встреча Зеленского с представителем ЕС Каллас
Как заявил Владимир Зеленский, главный вопрос касается разблокирования пакета финансовой поддержки Европейского Союза для Украины в размере €90 млрд.
По его мнению, эти деньги критически важны. Они являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, утверждает Зеленский.
Как подчеркнул президент, именно этот пакет ЕС для Украины должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал российским оккупантам, что их полномасштабная война будет бесперспективной.
– Этот сигнал зависит от Европы. Нужно, чтобы был этот сигнал, чтобы война закончилась раньше, – сказал Зеленский.
В то же время президент и Каллас обсудили необходимость усиления давления на Россию и работу над открытием переговорных кластеров по вопросу членства Украины в Европейском Союзе.
Владимир Зеленский поблагодарил Каю Каллас за этот визит европейских министров в Украину в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов.
По его мнению, важно, чтобы каждый российский преступник понес справедливую ответственность за всю боль, которую Москва принесла нашему народу.