Президент України Володимир Зеленський зустрівся з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Як заявив Володимир Зеленський, найголовніше питання стосується розблокування пакету фінансової підтримки Європейського Союзу для України на €90 млрд.

На його думку, ці гроші критично важливі. Вони є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи, стверджує Зеленський.

Як наголосив президент, саме цей пакет ЄС для України повинен забезпечити нашу оборону і дати сигнал російським окупантам, що їхня повномасштабна війна буде безперспективною.

– Цей сигнал залежить від Європи. Потрібно, щоб був цей сигнал, щоб війна закінчилась раніше, – сказав Зеленський.

Водночас президент і Каллас обговорили необхідність збільшення тиску на Росію та роботу над відкриттям переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі.

Володимир Зеленський подякував Каї Каллас за цей візит європейських міністрів в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів.

На його думку, важливо, щоб кожен російський злочинець поніс справедливу відповідальність за весь біль, який Москва принесла нашим людям.

Фото : Офіс президента

