В Киеве и ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроснабжения после массированной российской атаки.

Об этом сообщают ДТЭК и компания Укрэнерго.

Как сообщили в ДТЭК, в Киеве по распоряжению Укрэнерго применили экстренные отключения электроснабжения.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики отключений не действуют.

Кроме того, в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии вследствие массированной ракетно-дроновой атаки.

Как отмечают в Укрэнерго, ограничения планируют отменить после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1500-е сутки.

