В Киеве и нескольких регионах ввели экстренные отключения электроэнергии
- Из-за массированной российской атаки в Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии, во время которых обычные графики не действуют.
- В Укрэнерго отмечают, что ограничения снимут после отмены воздушной тревоги и полной стабилизации энергосистемы.
В Киеве и ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроснабжения после массированной российской атаки.
Об этом сообщают ДТЭК и компания Укрэнерго.
Аварийные отключения электроэнергии в Киеве и других регионах
Как сообщили в ДТЭК, в Киеве по распоряжению Укрэнерго применили экстренные отключения электроснабжения.
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики отключений не действуют.
Кроме того, в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии вследствие массированной ракетно-дроновой атаки.
Как отмечают в Укрэнерго, ограничения планируют отменить после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.