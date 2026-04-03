У Києві та низці регіонів України запровадили аварійні відключення електропостачання після масованої російської атаки.

Про це повідомляють ДТЕК та компанія Укренерго.

Як зазначили у ДТЕК, у Києві за командою Укренерго застосували екстрені відключення постачання електроенергії.

Зараз дивляться

У компанії нагадали, під час екстрених відключень графіки відключень не діють.

Крім цього, у декількох регіонах України застосували аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

Як зазначають в Укренерго, обмеження планують скасувати після закінчення повітряної тривоги та стабілізації ситуації в енергосистемі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1500-ту добу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.