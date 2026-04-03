У Києві та кількох регіонах запровадили екстрені відключення світла
- Через масовану російську атаку в Києві та низці областей України запровадили екстрені відключення електроенергії, під час яких звичні графіки не діють.
- В Укренерго зазначають, що обмеження знімуть після завершення повітряної тривоги та повної стабілізації енергосистеми.
У Києві та низці регіонів України запровадили аварійні відключення електропостачання після масованої російської атаки.
Про це повідомляють ДТЕК та компанія Укренерго.
Аварійні відключення електроенергії у Києві та інших регіонах
Як зазначили у ДТЕК, у Києві за командою Укренерго застосували екстрені відключення постачання електроенергії.
У компанії нагадали, під час екстрених відключень графіки відключень не діють.
Крім цього, у декількох регіонах України застосували аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.
Як зазначають в Укренерго, обмеження планують скасувати після закінчення повітряної тривоги та стабілізації ситуації в енергосистемі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1500-ту добу.
