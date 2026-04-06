В Україні дозвіл на виконання будівельних робіт залишається ключовим документом, без якого починати зведення або реконструкцію об’єкта заборонено.

Сьогодні процедура переведена в цифровий формат і здійснюється через портал державних послуг Дія, інтегрований із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Фактично йдеться про електронний механізм погодження, який дозволяє державі відстежувати весь цикл будівництва, від проєктної документації до введення об’єкта в експлуатацію.

Чи потрібно брати дозвіл на виконання будівельних робіт

Дозвіл на виконання будівельних робіт — це офіційне підтвердження того, що проєкт пройшов необхідні перевірки і може реалізовуватися на практиці. Без нього будь-які будівельні роботи вважаються порушенням містобудівного законодавства.

Його оформлюють у випадках нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту, якщо об’єкт підпадає під дозвільну процедуру. Важливу роль тут відіграє клас наслідків об’єкта, який визначається ще на етапі проєктування та впливає на складність і рівень контролю з боку держави.

В Україні визначено перелік будівельних робіт, для виконання яких не потрібно отримувати документи дозвільного характеру. Йдеться насамперед про технічно нескладні роботи, які не зачіпають несучі конструкції будівель та не впливають на інженерні системи загального користування.

Відповідні положення закріплені постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року № 406.

Згідно з цим документом, без отримання дозвільних документів можуть виконуватися, зокрема:

Роботи з переобладнання та перепланування житлових і нежитлових будівель, приміщень або споруд, за умови, що вони не передбачають втручання в огороджувальні або несучі конструкції та інженерні системи загального користування. Це стосується об’єктів із класом наслідків (відповідальності) СС1, СС2 та СС3.

Окремо варто зазначити, що відповідно до Житлового кодексу, подібні роботи в житлових приміщеннях, якщо вони не зачіпають несучі конструкції та загальні інженерні системи, також не потребують отримання дозвільних документів. Після їх завершення введення об’єкта в експлуатацію не вимагається.

До переліку робіт, які можуть виконуватися без дозволів, також належать заміна покрівлі будівель і споруд — за умови, що вона не пов’язана з втручанням у несучі конструкції.

Окрему категорію становить демонтаж об’єктів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

Крім того, без дозвільних документів допускається реконструкція, капітальний ремонт і технічне переоснащення внутрішніх інженерних систем, зокрема систем опалення. Це може включати встановлення або заміну індивідуальних теплових пунктів, трубопроводів, балансування системи, заміну однотрубної системи на двотрубну або вертикальної на горизонтальну, а також встановлення чи заміну опалювальних приладів і обладнання для регулювання та обліку теплової енергії.

Але навіть у випадках, коли дозвіл не потрібен, виконання таких робіт не звільняє від дотримання будівельних норм і стандартів. За необхідності може вимагатися розроблення проєктної документації, а також отримання містобудівних умов та обмежень.

Як зазначено в примітках до постанови, будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення повинні виконуватися відповідно до затвердженої проєктної документації та вимог чинного законодавства.

Проєктна документація, у свою чергу, розробляється на основі вихідних даних, визначених у встановленому порядку.

Дозвіл на виконання будівельних робіт: як отримати у Дії

Уся процедура відбувається онлайн і не потребує відвідування державних установ. Щоб отримати дозвіл на виконання будівельних робіт, заявник має авторизуватися на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Після входу відкривається можливість подати заяву — або на новий дозвіл, або на внесення змін до вже чинного документа.

Якщо мова йде про нове будівництво, система автоматично вимагає дані про проєкт, які вже мають бути зареєстровані в ЄДЕССБ. Також потрібно підтвердити право на земельну ділянку — або через державні реєстри, або шляхом завантаження документів, якщо інформація відсутня в системі.

У випадку, коли будівництво вже триває і потрібно змінити параметри дозволу, заявник зазначає номер чинного документа, оновлює дані про проєкт і, за потреби, інформацію щодо адреси об’єкта.

Які дані перевіряє система

Перед остаточним погодженням дозвільних документів система звіряє інформацію в ЄДЕССБ.

Саме там зберігаються всі ключові дані:

проєктна документація,

експертизи,

відомості про авторський і технічний нагляд,

інформація про підрядника.

На цьому етапі критично важливо, щоб усі учасники будівництва були коректно внесені до системи. Якщо змінюється замовник або проєктувальник, ці дані оновлюються в проєкті. Якщо ж ідеться про підрядника або наглядові організації, то вони самостійно підтверджують свою участь через електронні сервіси ЄДЕССБ.

Усі документи завантажуються виключно в електронному вигляді, найчастіше у форматі PDF, і мають бути якісними, щоб інформація була чітко читабельною.

Вартість отримання дозволу на виконання будівельних робіт в Україні

Сама послуга отримання дозволу є безоплатною. Витрати можуть виникати лише на підготовчому етапі, зокрема під час оформлення кваліфікованого електронного підпису, без якого подати заяву неможливо.

Його можна отримати або в акредитованих центрах сертифікації ключів, або через банки, які надають цю послугу своїм клієнтам. У багатьох випадках це робиться онлайн і займає мінімум часу.

Як відбувається розгляд і що отримує заявник

Після подання заяви вона автоматично потрапляє на перевірку в електронну систему. Користувач може відстежувати статус у своєму кабінеті на порталі Дія, а також отримує сповіщення на електронну пошту.

Якщо рішення позитивне, дозвіл не видається у паперовій формі — він автоматично фіксується в Реєстрі будівельної діяльності. Паралельно заявник отримує електронне підтвердження в особистому кабінеті.

У разі відмови система також надсилає пояснення причин, після чого документи можна виправити та подати повторно.

Попри цифровізацію процесу, ключовою залишається точність даних у проєктній документації. Саме помилки в експертизах, даних про учасників будівництва або невідповідність інформації в реєстрах найчастіше стають причиною затримок або відмов.

Тому перед подачею заяви забудовникам фактично доводиться синхронізувати всю інформацію між проєктною документацією, ЄДЕССБ і державними реєстрами.

Джерело : Дія

Пов'язані теми:

