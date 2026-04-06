В некоторых учебных центрах фиксируют сотни случаев госпитализации с пневмонией среди мобилизованных. Медицинского персонала катастрофически не хватает для оказания помощи вовремя.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Вспышки пневмонии на БОВП: что известно

Отмечается, что о трагических случаях стало известно из СМИ — от пневмонии умерли несколько военных из 425-го штурмового полка Скала. Также уже давно известно, что военные очень часто болеют ОРВИ во время прохождения БОВП.

Ольга Решетилова подчеркнула, что этот вопрос, к сожалению, касается не только полка Скала.

– Этой зимой это была серьезная проблема. В декабре мы ездили в госпиталь, и я случайно услышала о какой-то колоссальной цифре из одного из учебных центров по госпитализации с осложнением – пневмонией. Речь шла о сотнях случаев только из одного центра, – рассказала Решетилова.

Она добавила, что в команде военного омбудсмена тогда очень удивились и инициировали проверку.

На месте выяснилось, что на огромный учебный центр есть только три врача, тогда как все остальные предусмотренные по штату отправлены в военно-врачебную комиссию.

– Эти врачи физически не успевают даже объехать все учебные батальоны. И госпитализируют они, когда есть явные признаки сильных осложнений, – вспомнила она.

Почему мобилизованные так часто болеют

По словам Решетиловой, среди возможных причин высокой заболеваемости БОВП может быть то, что мобилизованные очень часто прибывают уже больными из-за длительного пребывания в ненадлежащих условиях ТЦК.

– Поэтому, как бы это страшно ни звучало, эта история со Скалой не показательна: у них на самом деле таких случаев не больше, – заявила военный омбудсмен.

Также множество людей находится в закрытых помещениях учебных центров, где болезни распространяются массово.

Офис омбудсмена после проверок инициировал рассмотрение вопросов по превентивным мерам.

Рассматривают:

как именно изолируют лиц с признаками ОРВИ;

кто отвечает за медпомощь;

при каких условиях проводят госпитализацию.

Ольга Решетилова отметила, что учебные центры нередко боятся госпитализировать, ведь самое большое количество СЗЧ происходит именно из больниц.

– Бывали случаи, когда мы вмешивались в эту ситуацию, требовали, чтобы мужчину госпитализировали. Его наконец госпитализировали, а он потом скрылся. То есть, мы на себя взяли эту ответственность. Обидно, но есть такая проблема, – объяснила омбудсмен.

В то же время, несмотря на трудности, работа по установлению причин трагедий продолжается. В частности, проходит спецпроверка по фактам смертей пятерых военнослужащих из 435-го полка.

– Сейчас изучаем чуть ли не поминутно, что с ними происходило, как оказывалась медицинская помощь, в каком состоянии они попали в больницы. О результатах проверки проинформируем командование, – резюмировала омбудсменка.

Напомним, в январе в Украине официально приступил к работе Офис военного омбудсмена под руководством Ольги Решетиловой, который должен заниматься защитой прав военнослужащих и мониторингом ситуации в армии.

Связанные темы:

