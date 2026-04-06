Пневмония на БОВП: омбудсменка объяснила, почему мобилизованные массово болеют
- В учебных центрах фиксируют сотни случаев пневмонии и госпитализаций.
- Часть мобилизованных прибывает на обучение уже с ухудшающимся состоянием здоровья.
В некоторых учебных центрах фиксируют сотни случаев госпитализации с пневмонией среди мобилизованных. Медицинского персонала катастрофически не хватает для оказания помощи вовремя.
Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Вспышки пневмонии на БОВП: что известно
Отмечается, что о трагических случаях стало известно из СМИ — от пневмонии умерли несколько военных из 425-го штурмового полка Скала. Также уже давно известно, что военные очень часто болеют ОРВИ во время прохождения БОВП.
Ольга Решетилова подчеркнула, что этот вопрос, к сожалению, касается не только полка Скала.
– Этой зимой это была серьезная проблема. В декабре мы ездили в госпиталь, и я случайно услышала о какой-то колоссальной цифре из одного из учебных центров по госпитализации с осложнением – пневмонией. Речь шла о сотнях случаев только из одного центра, – рассказала Решетилова.
Она добавила, что в команде военного омбудсмена тогда очень удивились и инициировали проверку.
На месте выяснилось, что на огромный учебный центр есть только три врача, тогда как все остальные предусмотренные по штату отправлены в военно-врачебную комиссию.
– Эти врачи физически не успевают даже объехать все учебные батальоны. И госпитализируют они, когда есть явные признаки сильных осложнений, – вспомнила она.
Почему мобилизованные так часто болеют
По словам Решетиловой, среди возможных причин высокой заболеваемости БОВП может быть то, что мобилизованные очень часто прибывают уже больными из-за длительного пребывания в ненадлежащих условиях ТЦК.
– Поэтому, как бы это страшно ни звучало, эта история со Скалой не показательна: у них на самом деле таких случаев не больше, – заявила военный омбудсмен.
Также множество людей находится в закрытых помещениях учебных центров, где болезни распространяются массово.
Офис омбудсмена после проверок инициировал рассмотрение вопросов по превентивным мерам.
Рассматривают:
- как именно изолируют лиц с признаками ОРВИ;
- кто отвечает за медпомощь;
- при каких условиях проводят госпитализацию.
Ольга Решетилова отметила, что учебные центры нередко боятся госпитализировать, ведь самое большое количество СЗЧ происходит именно из больниц.
– Бывали случаи, когда мы вмешивались в эту ситуацию, требовали, чтобы мужчину госпитализировали. Его наконец госпитализировали, а он потом скрылся. То есть, мы на себя взяли эту ответственность. Обидно, но есть такая проблема, – объяснила омбудсмен.
В то же время, несмотря на трудности, работа по установлению причин трагедий продолжается. В частности, проходит спецпроверка по фактам смертей пятерых военнослужащих из 435-го полка.
– Сейчас изучаем чуть ли не поминутно, что с ними происходило, как оказывалась медицинская помощь, в каком состоянии они попали в больницы. О результатах проверки проинформируем командование, – резюмировала омбудсменка.
Напомним, в январе в Украине официально приступил к работе Офис военного омбудсмена под руководством Ольги Решетиловой, который должен заниматься защитой прав военнослужащих и мониторингом ситуации в армии.