У деяких навчальних центрах фіксують сотні випадків госпіталізації із пневмонією серед мобілізованих. Медичного персоналу катастрофічно не вистачає для того, щоб надавати допомогу вчасно.

Про це заявила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Спалахи пневмонії на БЗВП: що відомо

Зазначається, що про трагічні випадки стало відомо зі ЗМІ – від пневмонії померло декілька військових з 425-го штурмового полку Скеля. Також уже давно відомо, що військові дуже часто хворіють на ГРВІ під час проходження БЗВП.

Ольга Решетилова наголосила, що це питання, на жаль, стосується не тільки полку Скеля.

– Цієї зими загалом це була серйозна проблема. В грудні ми їздили в госпіталь, і я випадково почула про якусь колосальну цифру з одного з навчальних центрів по госпіталізації з ускладненням – пневмонією. Йшлося про сотні випадків лише з одного центру, – розповіла Решетилова.

Вона додала, що в команді військового омбудсмена тоді дуже здивувалися та ініціювали перевірку.

На місці з’ясувалося, що на величезний навчальний центр є тільки три лікаря, тоді як всі інші передбачені по штату відряджені до військово-лікарської комісії.

– Ці лікарі фізично не встигають навіть об’їхати всі навчальні батальйони. І госпіталізують вони, вже коли є явні ознаки сильних ускладнень, – згадала вона.

Чому мобілізовані так часто хворіють

За словами Решетилової, серед можливих причин високої захворюваності на БЗВП може бути те, що мобілізовані дуже часто прибувають вже хворими через тривале перебування в неналежних умовах ТЦК.

– Тому, як би це страшно не звучало, ця історія зі Скелею не показова: в них насправді таких випадків не найбільше, – заявила військовий омбудсмен.

Також велика кількість людей перебуває у закритих приміщеннях навчальних центрів, де хвороби поширюються масово.

Офіс омбудсмена після перевірок ініціював розгляд питань по превентивних заходах.

Розглядають:

як саме ізолюють осіб з ознаками ГРВІ;

хто відповідає за меддопомогу;

за яких умов проводять госпіталізацію.

Ольга Решетилова зауважила, що навчальні центри нерідко бояться госпіталізувати, адже найбільша кількість СЗЧ відбувається саме з лікарень.

– Бували випадки, коли ми втручалися в цю ситуацію, вимагали, щоб чоловіка госпіталізували. Його врешті госпіталізували, а він потім втік. Тобто ми на себе взяли цю відповідальність. Прикро, але є така проблема, – пояснила омбудсмен.

Водночас, попри труднощі, робота над встановленням причин трагедій триває. Зокрема, проходить спецперевірка за фактами смертей п’ятьох військовослужбовців із 435-го полку.

– Зараз вивчаємо мало не похвилинно, що з ними відбувалося, як надавалася медична допомога, в якому стані вони потрапили до лікарень. Про результати перевірки поінформуємо командування, – резюмувала омбудсменка.

Нагадаємо, у січні в Україні офіційно розпочав роботу Офіс військового омбудсмена під керівництвом Ольги Решетилової, який має займатися захистом прав військовослужбовців та моніторингом ситуації в армії.

