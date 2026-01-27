Уже офіційно розпочато роботу Офісу військового омбудсмана. Щодня триває робота над удосконаленням і автоматизацією процесів, аналізом і систематизацією.

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Решетилова про запуск Офісу військового омбудсмана

За її словами, від моменту ухвалення закону №13266 про військового омбудсмена та до запуску Офісу пройшло трохи більше ніж три місяці. Решетилова наголосила, що Офіс стартував у рекордно короткі строки як для державної інституції такого рівня.

Зараз дивляться

– Стартуємо неповною командою, конкурси на деякі посади ще тривають. Також маємо бюджетні обмеження і не зможемо цього року набрати повний штат. Але люди, які вже зараз в команді, є супермотивованими, включеними та готовими працювати “один за пʼятьох”, – сказала вона.

Водночас триває щоденна робота над удосконаленням і автоматизацією процесів, аналізом і систематизацією.

Решетилова зазначила, що Офіс військового омбудсмена поступово нарощує спроможності з опрацювання скарг:

зараз звернутися можна електронною поштою skarha@milomb.gov.ua або у спеціальному розділі на сайті milomb.gov.ua;

за кілька тижнів запрацює чат-бот у месенджерах;

до 1 березня планується запуск гарячої лінії з коротким телефонним номером і можливості подати скаргу через Армія+.

Як стверджує Решетилова, до роботи приступає команда аналітиків, які систематизуватимуть, вивчатимуть проблематику, готуватимуть доповіді й аналітичні довідки військового омбудсмана президенту України, уряду та командуванню різних рівнів.

Команди Офісу військового омбудсмана будуть постійно присутні у військах, стверджує вона. За словами Решетилової, відбуватимуться перевірки, моніторингові та робочі візити.

– Ми також уже працюємо над пропозиціями нормативно-правових рішень та законодавчих ініціатив, але будемо ще більше, – стверджує вона.

Крім цього, Решетилова наголосила, що команда Офісу військового омбудсмена боротиметься за довіру військовослужбовців.

На її думку, армія, якою б великою вона не була, дуже швидко все бачить і розуміє. Саме тому треба забезпечувати результат, інакше втратиться довіра, пояснила Решетилова.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.