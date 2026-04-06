В результате вражеского удара по энергетической инфраструктуре город Славутич временно остался без света — это около 21 тысячи человек.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Нет света в Славутиче 6 апреля

По словам Николая Калашника, вся критическая инфраструктура Славутича уже переведена на резервное питание. Есть вода. Социальные учреждения работают на генераторах. Связь и интернет остаются стабильными.

— Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сразу приступят к восстановлению. Как и всегда — будут работать быстро и самоотверженно, чтобы вернуть свет в каждый дом.

В городе работают пункты несокрушимости.

Отключение электричества в Черниговской области

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в ходе вражеской атаки было четыре попадания в объекты энергоснабжения, в результате чего большинство районов области остались без электричества.

Как сообщили в Черниговоблэнерго, в результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект в Новгород-Северском районе области. Без света остались более 10 тыс. абонентов этого же района.

Также в результате атаки был поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе. Без электричества остались 340 тыс. абонентов в Чернигове, Прилуках, Черниговском и Прилуцком районах. Чернигов и населенные пункты переходят на альтернативные источники питания для критически важной инфраструктуры там, где в этом есть необходимость.

В Черниговской области без электричества остались более 76 тыс. абонентов в Черниговском и Корюковском районах.

