Унаслідок ворожого удару по енергетичній інфраструктурі місто Славутич тимчасово залишилося без світла — це близько 21 тисяча людей.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Немає світла у Славутичі 6 квітня

За словами Миколи Калашника, всю критичну інфраструктуру Славутича вже переведено на резервне живлення. Є вода. Соціальні заклади працюють на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними.

— Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики одразу розпочнуть відновлення. Як і завжди — працюватимуть швидко й самовіддано, щоб повернути світло в кожен дім.

У місті працюють пункти незламності.

Вимкнення світла на Чернігівщині

За словами керівника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, під час ворожої атаки було чотири влучання в енергообʼєкти, через що більшість районів області знеструмлені.

Як повідомили у Чернігівобленерго, внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі області. Без світла лишилося понад 10 тис. абонентів цього ж району.

Також внаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 340 тис. абонентів у Чернігові, Прилуках, Чернігівському і Прилуцькому районах. Чернігів та громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба.

У Чернігівському районі знеструмлено понад 76 тис. абонентів у Чернігівському і Корюківському районах.

