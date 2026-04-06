Fire Point, виробник української крилатої ракети Flamingo, веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи протиповітряної оборони до наступного року.

Компанія також завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет, які зроблять Москву доступною для ураження.

Про це повідомив Reuters керівник компанії.

Зараз дивляться

Fire Point розробляє систему ППО

Це має стати недорогою альтернативою системі Patriot, яку стало дедалі важче отримати.

На тлі того, як уряди прагнуть захистити свій повітряний простір, а війни в Україні та Ірані посилюють глобальну нестабільність, співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штільєрман заявив, що компанія має на меті знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж $1 млн.

– Якщо ми зможемо знизити її вартість до менше ніж $1 млн, це стане… революційним проривом у системах протиповітряної оборони. Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року, – зазначив він.

Штільєрман також сказав, що Fire Point очікує на схвалення уряду щодо інвестиції від близькосхідної корпорації, яка оцінила компанію у $2,5 млрд.

Це відкриє шлях до нових бізнес-можливостей, зокрема запусків супутників на низьку навколоземну орбіту.

Роки досвіду, здобутого на полі бою у протистоянні з російськими силами, зробили Україну одним із провідних новаторів у сфері недорогих оборонних технологій.

Із початком війни в Перській затоці Київ використав цей досвід, щоб укласти безпекові угоди з урядами по всьому регіону.

Багато українських оборонних компаній нині прагнуть експортувати свої надлишкові потужності та скористатися глобальним бумом військових витрат.

Хоча уряд нещодавно послабив обмеження воєнного часу на експорт, кожна запропонована угода все ще підлягає суворим перевіркам і державному схваленню.

Fire Point розробляє балістичні ракети

Штільєрман також повідомив, що Fire Point нині завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет.

За його словами, меншу ракету FP-7 із дальністю польоту приблизно 300 км почнуть застосовувати “найближчим часом”.

Він охарактеризував її як аналог балістичної системи малої дальності ATACMS від компанії Lockheed Martin.

Більша ракета FP-9, яка здатна доставляти 800-кілограмову бойову частину на відстань до 850 км, найближчим часом перейде до етапу випробувань.

Це, за його словами, дасть змогу включити Москву до зони ураження українського балістичного арсеналу.

Штілерман наголосив, що удари по Москві, яку прикривають одні з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі, можуть спричинити “масові зміни у свідомості росіян та свідомості провідних людей у Росії”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.