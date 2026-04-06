Украинские контратаки на Гуляйпольском и Александровском направлениях продолжают срывать усилия России на Покровском направлении и затрудняют реализацию ее весенне-летнего наступления по всей линии фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца.

Контратаки ВСУ срывают весеннее наступление РФ: что известно

Аналитики ISW отмечают, что украинские силы ведут активные контратаки на Гуляйпольском и Александровском направлениях, заставляя российское командование менять расстановку сил.

По данным Константина Машовца, эти действия уже привели к переброске значительных подразделений морской пехоты РФ. В частности, речь идет об элементах 120 дивизии морской пехоты Балтийского флота и 40 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые были вынуждены покинуть район Доброполья.

Это ослабило российские позиции на Покровском направлении, где оккупанты и без того понесли значительные потери во время предыдущих наступательных действий.

В ISW отмечают, что украинские контратаки создают для российского командования сложную дилемму: либо удерживать позиции и реагировать на удары ВСУ, либо продолжать наступательные операции на других участках фронта.

Передислокация подразделений морской пехоты и других сил из района Покровска и Доброполья еще больше ослабляет наступательный потенциал РФ в этом секторе.

Аналитики считают, что перегруженные российские войска не способны одновременно эффективно обороняться и наступать на нескольких направлениях.

