Українські контратаки на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку та ускладнюють реалізацію її весняно-літнього наступу на всій лінії фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця.

Контратаки ЗСУ зривають весняний наступ РФ: що відомо

Аналітики ISW зазначають, що українські сили ведуть активні контратаки на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, змушуючи російське командування змінювати розстановку сил.

За даними Костянтина Машовця, ці дії вже призвели до перекидання значних підрозділів морської піхоти РФ. Зокрема, йдеться про елементи 120 дивізії морської піхоти Балтійського флоту та 40 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які були змушені залишити район Добропілля.

Це послабило російські позиції на Покровському напрямку, де окупанти й без того зазнали значних втрат під час попередніх наступальних дій.

В ISW наголошують, що українські контратаки створюють для російського командування складну дилему: або утримувати позиції та реагувати на удари ЗСУ, або продовжувати наступальні операції на інших ділянках фронту.

Передислокація підрозділів морської піхоти та інших сил із району Покровська та Добропілля ще більше послаблює наступальний потенціал РФ у цьому секторі.

Аналітики вважають, що перевантажені російські війська не здатні одночасно ефективно оборонятися та наступати на кількох напрямках.

