Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня является ключевым шагом на пути к завершению войны и созданию условий для эффективной дипломатии.

Так глава государства отреагировал на временное перемирие между США и Ираном.

Зеленский о перемирии между США и Ираном

По его словам, режим тишины позволяет сохранить жизни людей, остановить разрушение городов и сел, а также обеспечить стабильную работу энергетической и критической инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что Украина последовательно выступает за прекращение огня в войне, развязанной Россией, и поддерживает деэскалацию на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, что открывает возможности для переговоров.

В то же время он подчеркнул: Киев готов действовать зеркально в случае прекращения российских ударов.

— Украина еще раз повторяет России: Мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех: прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей, — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил роль международных партнеров в дипломатическом процессе, в частности США, которые сделали важный шаг для продвижения переговоров. Украина, по его словам, присоединяется к усилиям по укреплению безопасности на Ближнем Востоке — украинские военные эксперты продолжат работу в регионе.

Зеленский обратил внимание, что ситуация в этом регионе имеет глобальное влияние, в частности на экономику и стоимость жизни в мире. Он подчеркнул необходимость гарантировать безопасность и учесть интересы всех народов при формировании послевоенных условий, а также обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Президент подытожил, что для достижения устойчивого мира необходимы скоординированные действия международного сообщества, а уровень безопасности после войны должен повыситься. Украина же и в дальнейшем будет работать с партнерами для достижения этого результата.

Связанные темы:

