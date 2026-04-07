Украина готовит системные и долгосрочные решения по ценам на топливо и поддержке экономики на фоне дестабилизации в мире.

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

Как Украина реагирует на дефицит топлива

Владимир Зеленский подчеркнул, что все мировые рынки фактически дестабилизированы, и экономические последствия могут оказаться значительными.

Сейчас смотрят

– Нам нужны внутренние решения, чтобы Украина была обеспечена всем необходимым в настоящее время, и чтобы мы могли обеспечить нашу оборону, нашу экономику и наши социальные нужды в долгосрочной перспективе, – сообщил он.

Президент отметил, что Украине необходимо заключить соглашения по поставкам топлива на предстоящие месяцы. Он отметил, что пока необходимые объемы импортируются.

Он поблагодарил все компании, как государственные, так и частные. По его словам, продолжается работа над поставками европейских стран и Ближнего Востока.

– Это часть нашего нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность и получает то, что нужно для внутренней уверенности и энергетической безопасности. Сегодня мы также обсудили с чиновниками, как поддерживать людей по мере роста цен, – сообщил он.

Президент призвал правительство подготовить шаги по решению этой проблемы. Он отметил, что рассчитывает на системные решения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.