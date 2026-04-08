Во время ночной атаки на Украину 8 апреля российские войска применили 176 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 8 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 7 апреля.

Российские войска применили 176 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Около 120 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись из районов российских Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 8 апреля украинская ПВО сбила или подавила 146 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 24 ударных беспилотников на 12 локациях. Также известно о падении обломков сбитых дронов на одной локации.

В частности, ночью российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.

Под удар попала гражданская и портовая инфраструктура. В результате атаки частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.

Пожары, возникшие после попаданий, спасатели оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По состоянию на утро вражеская атака на Украину до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.

