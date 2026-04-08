Ночная атака на Украину: сколько из 176 дронов уничтожила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 8 апреля российские войска применили 176 беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 8 апреля: что известно
Ночная атака на Украину началась в 18:00 7 апреля.
Российские войска применили 176 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Около 120 из них составляли именно Шахеды.
Пуски осуществлялись из районов российских Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 8 апреля украинская ПВО сбила или подавила 146 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 24 ударных беспилотников на 12 локациях. Также известно о падении обломков сбитых дронов на одной локации.
В частности, ночью российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.
Под удар попала гражданская и портовая инфраструктура. В результате атаки частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение.
Пожары, возникшие после попаданий, спасатели оперативно ликвидировали.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
По состоянию на утро вражеская атака на Украину до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.
