Під час нічної атаки на Україну 8 квітня російські війська застосували 176 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 8 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 7 квітня.

Зараз дивляться

Російські війська застосували 176 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Близько 120 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з районів російських Брянська, Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 8 квітня українська ППО збила або приглушила 146 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 12 локаціях. Також відомо про падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Зокрема, вночі російські війська знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками.

Під удар потрапила цивільна та портова інфраструктура. Унаслідок атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення.

Пожежі, що виникли після влучань, рятувальники оперативно ліквідували.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Станом на ранок ворожа атака на Україну досі триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 505-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.