Перемирие на Ближнем Востоке: как это изменит логику переговоров Украины и РФ

Перемирие на Ближнем Востоке, несмотря на чувствительность процесса, может стать ключевым прецедентом для завершения войны в Украине. Если США и Ирану удастся перейти от прекращения огня к стабилизации региона, это изменит логику предстоящих переговоров Киева с Москвой, сместив акцент на первоочередную деэскалацию. Но главным риском для договоренностей остается дестабилизация внутри Ирана и позиция радикальных групп в КСИР.

Руководитель правления Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко рассказал Фактам ICTV, что успешное и быстрое завершение иранского кейса позволит американской делегации вовремя прибыть в Украину после Пасхи. В ином случае – затягивание ближневосточного кризиса может снова поставить на паузу возобновление трехстороннего формата переговоров для Украины.

Перемирие на Ближнем Востоке: временная пауза или начало стабилизации

– Это попытка прекратить войну на Ближнем Востоке и выйти на мирное соглашение. В этом смысле это скорее попытка начать стабилизацию прекращения войны в регионе. Но, к сожалению, это может быть и временная пауза, – отметил Фесенко.

Политолог предупреждает, что перемирие на Ближнем Востоке может оказаться под угрозой из-за некоторых сил, заинтересованных в продолжении войны. По его словам, сегодняшние сообщения указывают на высокую вероятность нарушения договоренностей, ведь самого факта подписания соглашения о прекращении огня часто оказывается недостаточно, и Украина знает это по собственному горькому опыту.

– Поэтому в первые дни этих договоренностей о прекращении огня они должны прийти на испытание на действенность. Надо выработать процедуры, как быстро прекращать огонь там, где есть попытки ударов с обеих сторон, и удержать это перемирие. Это безусловная попытка стабилизации, прекращения войны. Но пока это перемирие очень шаткое, будут неизбежны попытки нарушения и риск того, что война может возобновиться, – утверждает он.

Какие риски срыва перемирия на Ближнем Востоке

Главный факт риска – это отсутствие четкой системы власти в Иране, убежден Владимир Фесенко.

– Мы сейчас не знаем, кто именно руководит Ираном. У формальных руководителей, например, у президента Ирана нет всей полноты и реальной власти. В каком состоянии верховная этала и религиозный лидер мы тоже не знаем. Сообщения очень разные, иногда прямо противоположные. А вот в составе Корпуса стражей Исламской революции, реально управляющего страной и часть руководства которого тоже уничтожена в ходе войны, могут быть, – предположил он.

Одним из ключевых рисков для стабильности на Ближнем Востоке является позиция религиозных фанатиков, выступающих категорически против прекращения огня. Как отмечает Фесенко, такие радикалы могут продолжать атаки на Израиль и соседние государства, руководствуясь исключительно желанием мести и несогласия с официальным соглашением о перемирии.

Также политолог не исключает риски и со стороны Израиля, где идея прекращения огня поддерживается не всеми. Несмотря на официальное согласие, предоставленное Вашингтону, существуют опасения по поводу возможных точечных ударов, цель которых – спровоцировать срыв договоренностей.

– Думаю, что и Нетаньяху не очень доволен, поэтому может быть такая косвенная, даже тайная игра, чтобы сорвать это соглашение. Это предположение. Я не настаиваю на этой версии, но риск таких действий со стороны Израиля, к сожалению, тоже существует, – отметил он.

Что заставило стороны согласиться на перемирие именно сейчас

По мнению Фесенко, принятие соглашения стало возможным прежде всего из-за изменения позиции Тегерана. Политолог считает, что иранское руководство дошло до осознания необходимости компромисса, что стало решающим фактором для подписания документа.

– Если не будет договоренности о перемирии и возобновлении переговоров о прекращении огня, Трамп может прибегнуть к таким действиям, последствия которых могут быть роковыми для Ирана. Перед завершением ультиматума Трампа было очень много опасений, что может быть использовано ядерное оружие. Трамп на это намекал. Были намеки от других представителей его администрации, что такое может произойти. Правда, были и опровержения. Были публикации о том, что действительно вариант с ударом ядерного оружия по Ирану рассматривается, – отметил он.

Фесенко припомнил заявления президента США Дональда Трампа о риске уничтожения целой цивилизации, который расценили как прямой намек на готовность применить ядерное оружие. Политолог добавил, что непредсказуемость Трампа является его стратегическим инструментом: он может как отказаться от определенных действий после радикальных угроз, так и в самом деле перейти к их реализации.

– Хотя многие сомневались, но дважды он начинал войну с Израилем против Ирана. Начал военную операцию против Венесуэлы. Потому кто знает? Риск был. Возможно, мы узнаем позже, блефовал ли Трамп, делая эти заявления, и максимально повышал ставки, чтобы давить на Иран, существовал ли такой реальный риск, – сказал Фесенко.

Эксперт считает, что иранское руководство решило не рисковать дальнейшей эскалацией. В то же время он отметил, что внутренние факторы принятия этого решения остаются непубличными, ведь неизвестно, кто именно дал окончательное согласие на перемирие и согласована ли эта позиция с верхушкой КСИР.

По словам Фесенко, Пакистан приложил немалые усилия, чтобы финализировать договоренности в форс-мажорном порядке. Решающие переговоры продолжались ночью, а катализатором процесса, по данным западных медиа, стало личное согласие верховного аятоллы Моджтабы Хаменеи.

По информации СМИ, договоренности об остановке огня между США и Ираном были достигнуты в последний момент. Как отмечает Фесенко, Пакистану удалось финализировать согласие сторон буквально за несколько часов до истечения срока ультиматума главы Белого дома.

– Поэтому фактор риска, использование ядерного оружия со стороны США или просто массовых ударов по объектам экономики и энергетики могли просто остановить в значительной степени экономику Ирана, создать еще больше рисков как сейчас, так и на перспективу. Возможно, это повлияло и способствовало тому, что было достигнуто это соглашение, – предположил он.

Некоторые люди считают, что кроме посредничества Пакистана, который много усилий приложил к достижению этого соглашения и является главным официальным посредником, возможно, и Китай в закрытом режиме способствовал достижению этого соглашения, отметил Фесенко.

Возможно, из-за своих связей с Пакистаном, контактов с американцами. Но главное – из-за своего влияния на Иран, утверждает политолог, ведь китайцы всегда очень серьезно относятся к рискам использования ядерного оружия.

Эксперт отметил, что Китай мог сыграть непубличную роль в переговорах. Несмотря на нежелание видеть победу американцев, Пекину критически важно сохранить Тегеран, чтобы получать иранскую нефть. Однако для этого нужно перемирие, которое в перспективе перерастет в мирное соглашение, поэтому, возможно, свою роль сыграл и Китай, сказал Фесенко.

– Но кто именно и как способствовал достижению этого мирного соглашения? Я думаю, что мы узнаем позже. Опыт и мемуары некоторых государственных чиновников и чиновников, ранее участвовавших в переговорах между США и Ираном, свидетельствуют о том, что многое происходит в полной тайне. И реальные сделки, как правило, готовятся в совершенно закрытом режиме, а не на официальных переговорах. Правду о том, как готовилось это соглашение о прекращении огня, я думаю, что мы будем знать только позже. Сейчас можем делать только предположение, – подчеркнул он.

Какое значение это перемирие имеет для Украины

По мнению Фесенко, при успешном старте перемирия, обе стороны будут пытаться соблюдать договоренности в общих чертах. Даже несмотря на вероятные единичные нарушения огня, главной целью будет оставаться сохранение общего режима тишины.

– Если начнутся прямые мирные переговоры и удастся остановить эту войну, начиная именно с прекращения огня, это означает для нас создание очень важного прецедента, который мы можем использовать в дальнейших переговорах, в первую очередь с США и Россией. Если войну в Иране удастся прекратить именно путем сначала прекращения огня, а затем уже мирных переговоров по разным спорным вопросам, это свидетельствует о том, что войну между Россией и Украиной нужно прекращать именно таким путем, начиная с прекращения огня, – утверждает он.

Фесенко считает, что предстоящая после Пасхи встреча в Киеве с американской стороной должна стать поводом для изменения самой логики переговоров с Россией. Политолог отмечает, что дипломатические контакты с США не прекращались, однако существующие международные прецеденты дают Украине шанс пересмотреть подходы к предстоящему мирному процессу.

– Вместо обсуждения темы Донбасса и вывода украинских войск – в первую очередь нужно обсуждать вопрос о прекращении огня. Может быть, поэтапно, начиная с энергетического перемирия, методом деэскалации, но начать нужно с прекращения огня. Это главное, что может повлиять на нынешний опыт эти соглашения о прекращении огня. Если она сработает, то для нас это важный положительный прецедент, убежден политолог.

Остановка огня на Ближнем Востоке уже спровоцировала падение мировых цен на нефть, что является положительным сигналом для Украины. Фесенко отмечает, что стабилизация ситуации поможет снять напряжение на рынке топлива, а Россия может получать меньше доходов от продажи нефти, что тоже важно для Киева.

– Сам факт прекращения этой войны, если это удастся, снова обратит внимание международного сообщества на войну между Россией и Украиной. Возможно, положительный прецедент прекращения войны в Иране будет способствовать более активным усилиям США и других стран, чтобы ускорить мирные переговоры по Украине и склонить Россию к соглашению о прекращении огня. Это оптимистический сценарий. Вполне реально это может быть одним из последствий завершения войны в Иране, если это произойдет, – сказал он.

Однако Фесенко обратил внимание на еще один момент, который уже сейчас может неоднозначно повлиять на ситуацию в Украине. Дело в том, что главным переговорщиком как по Украине, так и по Ирану есть один человек – Стив Уиткофф. Также есть информация, что 10 апреля в Пакистане планируется начало прямых мирных переговоров о завершении войны между США, Израилем и Ираном.

Он отмечает, что если эти переговоры скоро завершатся, что пока маловероятно, тогда будет определенная пауза. В таком случае после первого раунда переговоров Уиткофф может приехать вместе с Джаредом Кушнером в Киев, как это планировалось после Пасхи, и начать переговоры с Украиной о возобновлении переговоров в трехстороннем формате. Это оптимистический сценарий, отмечает Фесенко.

Но если переговоры затянутся в Пакистане, или будет короткая пауза и в начале следующей недели состоится новый раунд переговоров о прекращении войны с Ираном, которые могут быть сложными, тогда Стив Уиткофф не сможет приехать вместе с Кушнером в Киев.

– Соответственно, затягивание переговоров о завершении войны с Ираном может отсрочить приезд американской делегации в Киев и снова затормозить возобновление переговорного процесса в трехстороннем формате, – утверждает Фесенко.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня является ключевым шагом на пути к завершению войны и созданию условий для результативной дипломатии.

В то же время спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отметил, что достижение соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке может помочь разблокировать мирный процесс, приблизить прекращение огня и завершение полномасштабной войны России против Украины.

