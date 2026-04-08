Завершено досудебное расследование по делу лидера фракции Батькивщина Юлии Тимошенко.

Об этом сообщают в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и САП.

Напомним, что Юлия Тимошенко подозревается в предложении незаконной выгоды народным депутатам.

Следствие установило, что в декабре 2025 года, несмотря на раскрытие НАБУ и САП фактов получения взяток народными депутатами, подозреваемая Юлия Тимошенко начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльное голосование.

Речь шла о постоянном механизме сотрудничества с выплатами авансом, отмечают в НАБУ. За взятки народные избранники должны были выполнять указания по голосованию: за, против, воздержаться или же не голосовать.

14 января 2026 года Юлии Тимошенко было предъявлено подозрение. В офисе партии Батькивщина тогда провели обыски. По словам Тимошенко, правоохранители “изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения”.

Источник : НАБУ

