Дело Юлии Тимошенко о подкупе депутатов передано в суд
Завершено досудебное расследование по делу лидера фракции Батькивщина Юлии Тимошенко.
Об этом сообщают в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и САП.
Расследование по делу Юлии Тимошенко
Напомним, что Юлия Тимошенко подозревается в предложении незаконной выгоды народным депутатам.
Следствие установило, что в декабре 2025 года, несмотря на раскрытие НАБУ и САП фактов получения взяток народными депутатами, подозреваемая Юлия Тимошенко начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльное голосование.
Речь шла о постоянном механизме сотрудничества с выплатами авансом, отмечают в НАБУ. За взятки народные избранники должны были выполнять указания по голосованию: за, против, воздержаться или же не голосовать.
14 января 2026 года Юлии Тимошенко было предъявлено подозрение. В офисе партии Батькивщина тогда провели обыски. По словам Тимошенко, правоохранители “изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения”.