Справу Юлії Тимошенко щодо підкупу депутатів передали до суду
Завершено досудове розслідування у справі керівниці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко.
Про це повідомляють у НАБУ та САП.
Розслідування у справі Юлії Тимошенко
Нагадаємо, що Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам.
Слідство встановило, що в грудні 2025 року, попри викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами, підозрювана Юлія Тимошенко почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.
Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед, наголошують у НАБУ. За хабарі народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування: за, проти, утримуватися або ж не голосувати.
14 січня 2026 року Юлії Тимошенко повідомили про підозру. В офісі партії Батьківщина тоді провели обшуки. За словами Тимошенко, правоохоронці “забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження”.