Завершено досудове розслідування у справі керівниці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко.

Про це повідомляють у НАБУ та САП.

Нагадаємо, що Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам.

Зараз дивляться

Слідство встановило, що в грудні 2025 року, попри викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами, підозрювана Юлія Тимошенко почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед, наголошують у НАБУ. За хабарі народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування: за, проти, утримуватися або ж не голосувати.

14 січня 2026 року Юлії Тимошенко повідомили про підозру. В офісі партії Батьківщина тоді провели обшуки. За словами Тимошенко, правоохоронці “забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження”.

Джерело : НАБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.