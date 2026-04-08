Захват каждого квадратного километра в Донецкой области стоит российской армии 316 бойцов убитыми и ранеными. За первый квартал 2026 года интенсивность потерь российских окупантов на Донбассе выросла почти в три раза.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

Бригадный генерал сообщил, что интенсивность потерь окупантов значительно возросла: если в прошлом году РФ теряла около 120 военных за квадратный километр, то на Покровском направлении это количество достигло 160 солдат.

По его словам, с 2026 года российская армия начала терять больше военных.

– За первый квартал 2026 сугубо в пределах Донецкой области, начиная частично с Лиманского и на юг вплоть до Александровского направления. На данный момент, на один оккупированный квадратный километр в Донецкой области у них выходит 316 убитых и раненых, – сказал он.

Палиса отметил, что выросло количество потерь России, если сравнивать направления главного удара в прошлом году и сегодня. В то же время среднестатистические потери РФ на линии столкновения на Донбассе увеличились почти втрое, подчеркнул он.

По мнению Палисы, в ближайшее время войска РФ не смогут выйти на административные границы Донецкой области.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, оккупанты имеют лишь символические тактические успехи на отдельных участках, тогда как оперативных достижений нет вообще. По его словам, продвижение врага является минимальным и не отвечает реальному положению дел. Он добавил, что это заслуга украинских воинов.

