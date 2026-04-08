Украинская сторона пригласила американскую делегацию во главе со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киев для обсуждения работы по усилению документа о гарантиях безопасности.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 8 апреля.

МИД о приглашении делегации США в Украину

– Что касается американских гостей: приглашение в силе, мы будем рады приветствовать их, когда будет такая готовность. По состоянию на данный момент идет работа между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности, – сказал спикер МИД.

Тихий рассказал, что открылось новое окно возможностей для того, чтобы сделать этот документ более сильным, особенно после развития событий на Ближнем Востоке и роли Украины в этом процессе.

По его словам, это продолжается с позапрошлой недели. Преимущественно работу по улучшению документа осуществляют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Как отметил Тихий, несмотря на сосредоточенность США на событиях Ближнего Востока, работа над документом продолжается. Она напрямую связана с предстоящим визитом американских представителей в Украину и дальнейшим взаимодействием команд.

Спикер МИД подчеркнул, что переговорные команды продолжают оставаться на связи.

В Министерстве иностранных дел Украины добавили, что подробные планы контактов между командами появятся вместе с прогрессом в работе над документом. Приглашение американской стороне посетить Киев для обсуждения остается актуальным.

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную группу в Киев. По его словам, переговоры в столице могут стать альтернативой технической встрече в трехстороннем формате, ведь после визита в Украину американская делегация может отправиться в Москву.

Связанные темы:

