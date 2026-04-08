Захоплення кожного квадратного кілометра на Донеччині коштує російській армії 316 бійців убитими та пораненими. За перший квартал 2026 року інтенсивність втрат російських окупантів на Донбасі зросла майже утричі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтервʼю РБК-Україна.

Паліса про втрати Росії у Донецькій області

Бригадний генерал повідомив, що інтенсивність втрат окупантів значно зросла: якщо торік РФ втрачала близько 120 військових за квадратний кілометр, то на Покровському напрямку ця кількість сягала 160 солдатів.

За його словами, з 2026 року російська армія почала втрачати більше військових.

– За перший квартал 2026 року суто в межах Донецької області, починаючи частково з Лиманського і на південь аж до Олександрівського напрямку. Станом на зараз, на один окупований квадратний кілометр у Донецькій області у них виходить 316 вбитих та поранених, – сказав він.

Паліса зазначив, що зросла кількість втрат Росії, якщо порівнювати напрямки головного удару минулого року та сьогодні. Водночас середньостатистичні втрати РФ на лінії зіткнення на Донбасі збільшились майже втричі, наголосив він.

На думку Паліси, найближчим часом війська РФ не зможуть вийти на адміністративні межі Донецької області.

Попри складну ситуацію на фронті, окупанти мають лише символічні тактичні успіхи на окремих ділянках, тоді як оперативних досягнень немає взагалі. За його словами, просування ворога є мінімальними та не відповідають реальному стану справ. Він додав, що це заслуга українських воїнів.

