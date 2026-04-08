Зеленский о ценах на нефть и войну на Ближнем Востоке: перемирие с Ираном влияет на РФ
- Перемирие вокруг Ирана уже повлекло за собой снижение мировых цен на нефть.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что более дешевая нефть ослабляет финансирование войны России.
- Разблокировка Ормузского пролива может еще больше ударить по нефтяным доходам РФ и усилить санкционное давление.
Перемирие в войне на Ближнем Востоке повлияло на снижение мировых цен на нефть. Это должно помочь ослабить Россию, сообщил президент Владимир Зеленский.
Что сказал Зеленский о нефти, войне в Иране и давлении на РФ
Владимир Зеленский подчеркнул, что мир поддерживает переход США в дипломатию в ситуации вокруг Ирана.
– Прекращение огня всегда добавляет возможности дипломатии и должно предшествовать настоящему окончанию войны. Украина с такой же позицией всегда подходила к войне этой России против Украины. Конечно, это непросто реализовать, – заметил он.
Президент добавил, что даже объявление о прекращении огня на Ближнем Востоке позволило рынкам отреагировать положительно и цена на нефть снизилась.
По его мнению, это передает правильный сигнал в отношении России: кроме наших дальнобойных санкций другие инструменты также будут работать.
– Уже фактически не может быть поводов уменьшать санкционное давление – раньше об этом говорили как о якобы необходимости ослабить проблемы на мировом рынке нефти. И если удастся разблокировать Ормузский пролив – а это глобальная необходимость, – российские нефтяные доходы должны и дальше снижаться, – подытожил глава государства.
Он напомнил, что именно нефть питает российскую войну и делает Москву уверенной в себе. А также, что именно поэтому россияне так вкладывались в поддержку иранского режима и пытались затянуть ту войну.
