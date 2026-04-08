Перемирие в войне на Ближнем Востоке повлияло на снижение мировых цен на нефть. Это должно помочь ослабить Россию, сообщил президент Владимир Зеленский.

Что сказал Зеленский о нефти, войне в Иране и давлении на РФ

Владимир Зеленский подчеркнул, что мир поддерживает переход США в дипломатию в ситуации вокруг Ирана.

– Прекращение огня всегда добавляет возможности дипломатии и должно предшествовать настоящему окончанию войны. Украина с такой же позицией всегда подходила к войне этой России против Украины. Конечно, это непросто реализовать, – заметил он.

Президент добавил, что даже объявление о прекращении огня на Ближнем Востоке позволило рынкам отреагировать положительно и цена на нефть снизилась.

По его мнению, это передает правильный сигнал в отношении России: кроме наших дальнобойных санкций другие инструменты также будут работать.

– Уже фактически не может быть поводов уменьшать санкционное давление – раньше об этом говорили как о якобы необходимости ослабить проблемы на мировом рынке нефти. И если удастся разблокировать Ормузский пролив – а это глобальная необходимость, – российские нефтяные доходы должны и дальше снижаться, – подытожил глава государства.

Он напомнил, что именно нефть питает российскую войну и делает Москву уверенной в себе. А также, что именно поэтому россияне так вкладывались в поддержку иранского режима и пытались затянуть ту войну.

