Перемир’я у війні на Близькому Сході вплинуло на зниження світових цін на нафту. Це має допомогти послабити Росію, повідомив президент Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про нафту, війну в Ірані та тиск на РФ

Володимир Зеленський наголосив, що світ підтримує перехід США до дипломатії у ситуації навколо Ірану.

– Припинення вогню завжди додає можливостей дипломатії та повинно передувати справжньому закінченню війни. Україна з такою ж позицією завжди підходила до війни цієї – Росії проти України. Звісно, це непросто реалізувати, – зауважив він.

Президент додав, що навіть оголошення про припинення вогню на Близькому Сході дозволило ринкам відреагувати позитивно і ціна нафти знизилася.

На його думку, це передає правильний сигнал щодо Росії: що окрім наших далекобійних санкцій інші інструменти також будуть працювати.

– Вже фактично не може бути приводів зменшувати санкційний тиск – раніше про це говорили як про начебто необхідність послабити проблеми на світовому ринку нафти. І якщо вдасться розблокувати Ормузьку протоку – а це глобальна необхідність, – російські нафтові доходи мають і надалі знижуватись, – підсумував очільник держави.

Він нагадав, що саме нафта живить російську війну та робить Москву такою впевненою в собі. А також, що саме через це росіяни так вкладалися в підтримку іранського режиму й намагались затягнути ту війну.

