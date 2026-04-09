Удари по російських нафтових терміналах впливають на переговорний процес.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

У відповідь на запитання журналіста, чи впливають удари України по російських нафтових терміналах на переговорний процес, Буданов зазначив:

– Вони точно впливають. Це і так очевидно.

Керівник ОП додав, що питання зміни позиції Росії під впливом таких ударів залишається дискусійним.

– На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою. Ми маємо робити все для того, щоб наша переможна позиція підсилювалася. І будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні, – наголосив він.

За словами керівника Офісу президента, міжнародні партнери зверталися до України з проханням не руйнувати російські нафтові термінали.

Однак Україна керується власними державними інтересами.

– Можу тільки в загальних рисах сказати: так, таке існує (прохання партнерів не бити по нафтових терміналах РФ, – Ред.). Чому це відбувається? Ви, як розумна людина, теж можете зрозуміти – це питання утворення ціни. Але у нас своя війна, – відповів Буданов на запитання журналіста.

Керівник ОП додав, що подібні ситуації виникають протягом усього періоду повномасштабної війни.

– Я з подібними речами в різних аспектах … та й усі ми стикалися з 2022 року. Дуже багато цього було. Згадайте, коли були скандали, що певні підрозділи заїхали, скажімо, на техніці іноземного виробництва кудись на територію Росії; що десь застосовувалась зброя не так, як комусь хотілося. Їх можна зрозуміти, це їх правда, але ж є ще наша правда і наш національний інтерес. І він саме такий, як і є. Ми не припиняємо, – наголосив Буданов.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила український уряд, що атаки українських дронів на російський нафтовий об’єкт у Чорному морі наприкінці 2025 року позначилися на американських інвестиціях у Казахстані.

Джерело : Укрінформ

