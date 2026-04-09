Російський диктатор Володимир Путін повідомив, що дав наказ військам на фронті дотримуватися перемир’я на Великдень.

Текст указу президента РФ оприлюднений на сайті Кремля.

Великоднє перемир’я Путіна: що відомо

– У зв’язку з православним святом Великодня (Світлого Христового Воскресіння), що наближається, оголошується перемир’я з 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року, – йдеться в указі.

Раніше цього ж дня речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що російський диктатор не ухвалював жодних рішень щодо великоднього перемир’я з Україною.

Варто зазначити, що торік Путін оголошував триденне великоднє перемир’я, яке передбачало нібито припинення всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

Попри це, вже 19 квітня Росія здійснила атаку по Україні ударними дронами.

Нагадаємо, Національна поліція у період Великодніх свят працюватиме у посиленому режимі.

Головним завданням правоохоронців є забезпечення правопорядку та безпеки громадян у місцях масового скупчення людей, зокрема біля храмів, на вулицях і автошляхах.

Екіпажі поліції максимально наблизять до місць проведення богослужінь.

