Кремль оголосив про перемир’я на Великдень – указ Путіна
- Володимир Путін оголосив великоднє перемир’я з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня.
- Минулого року Росія порушила оголошене Путіним перемир'я на Великдень.
Російський диктатор Володимир Путін повідомив, що дав наказ військам на фронті дотримуватися перемир’я на Великдень.
Текст указу президента РФ оприлюднений на сайті Кремля.
Великоднє перемир’я Путіна: що відомо
– У зв’язку з православним святом Великодня (Світлого Христового Воскресіння), що наближається, оголошується перемир’я з 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року, – йдеться в указі.
Раніше цього ж дня речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що російський диктатор не ухвалював жодних рішень щодо великоднього перемир’я з Україною.
Варто зазначити, що торік Путін оголошував триденне великоднє перемир’я, яке передбачало нібито припинення всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.
Попри це, вже 19 квітня Росія здійснила атаку по Україні ударними дронами.
Нагадаємо, Національна поліція у період Великодніх свят працюватиме у посиленому режимі.
Головним завданням правоохоронців є забезпечення правопорядку та безпеки громадян у місцях масового скупчення людей, зокрема біля храмів, на вулицях і автошляхах.
Екіпажі поліції максимально наблизять до місць проведення богослужінь.