В субботу, 11 апреля, графики отключения света в Украине будут применены во всех регионах страны.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Какими будут графики отключения электроэнергии

Под очередные графики отключения электроэнергии в Украине попали и промышленные потребители и все другие категории.

Сейчас смотрят

В частности, для промышленности графики ограничения мощности продлятся с 5 до 8 утра.

Для всех категорий потребителей графики отключения света задействуют с 6 до 8 утра.

– Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому по времени и объемам применения отключений по каждому конкретному адресу следует следить на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

– Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно! – призывали в компании.

Напомним, масштабные графики отключения электроэнергии действуют по Украине уже несколько дней.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.