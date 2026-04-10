Свет будут выключаться по всей стране: графики на 11 апреля
В субботу, 11 апреля, графики отключения света в Украине будут применены во всех регионах страны.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Какими будут графики отключения электроэнергии
Под очередные графики отключения электроэнергии в Украине попали и промышленные потребители и все другие категории.
В частности, для промышленности графики ограничения мощности продлятся с 5 до 8 утра.
Для всех категорий потребителей графики отключения света задействуют с 6 до 8 утра.
– Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему, – говорится в сообщении.
В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому по времени и объемам применения отключений по каждому конкретному адресу следует следить на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.
– Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно! – призывали в компании.
Напомним, масштабные графики отключения электроэнергии действуют по Украине уже несколько дней.
