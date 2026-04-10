У суботу, 11 квітня, графіки відключення світла в Україні застосують в усіх регіонах країни.

Про це повідомляє Укренерго.

Якими будуть графіки відключення електроенергії

Зазначається, що під чергові графіки відключення електроенергії в Україні потрапили і промислові споживачі і усі інші категорії.

Зокрема, для промисловості графіки обмеження потужності триватимуть з 5 до 8 ранку.

Для всіх категорій споживачів графіки відключення світла задіять з 6 до 8 ранку.

– Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тож за часом та обсягами застосування відключень за кожною конкретною адресою треба слідкувати на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.

– Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! – закликали в компанії.

Нагадаємо, масштабні графіки відключення електроенергії діють по Україні уже декілька днів.

