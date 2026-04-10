Світло вимикатимуть по всій країні: графіки на 11 квітня
У суботу, 11 квітня, графіки відключення світла в Україні застосують в усіх регіонах країни.
Про це повідомляє Укренерго.
Якими будуть графіки відключення електроенергії
Зазначається, що під чергові графіки відключення електроенергії в Україні потрапили і промислові споживачі і усі інші категорії.
Зокрема, для промисловості графіки обмеження потужності триватимуть з 5 до 8 ранку.
Для всіх категорій споживачів графіки відключення світла задіять з 6 до 8 ранку.
– Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тож за часом та обсягами застосування відключень за кожною конкретною адресою треба слідкувати на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.
– Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! – закликали в компанії.
Нагадаємо, масштабні графіки відключення електроенергії діють по Україні уже декілька днів.
