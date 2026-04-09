Украина будет действовать зеркально: Зеленский о пасхальном перемирии
- Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально действиям России во время перемирия.
- Президент отметил готовность к прекращению огня на Пасху.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал действовать зеркально в ответ на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном украинским лидером 10 апреля.
Что сказал Зеленский о перемирии на Пасху
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам с Россией.
– Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи, – отметил президент.
Напомним, в ночь на 10 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.
Однако следует учесть, что в прошлом году Россия нарушила объявленное Путиным перемирие на Пасху.
Ранее сообщалось, что Национальная полиция в период Пасхальных праздников будет работать в усиленном режиме.
Главной задачей правоохранителей является обеспечение правопорядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей, в частности, возле храмов, на улицах и автодорогах.