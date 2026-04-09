Президент Украины Владимир Зеленский пообещал действовать зеркально в ответ на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном украинским лидером 10 апреля.

Что сказал Зеленский о перемирии на Пасху

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам с Россией.

– Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи, – отметил президент.

Напомним, в ночь на 10 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.

Однако следует учесть, что в прошлом году Россия нарушила объявленное Путиным перемирие на Пасху.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция в период Пасхальных праздников будет работать в усиленном режиме.

Главной задачей правоохранителей является обеспечение правопорядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей, в частности, возле храмов, на улицах и автодорогах.

