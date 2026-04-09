Президент України Володимир Зеленський пообіцяв діяти дзеркально у відповідь на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним великоднє перемир’я.

Про це йдеться в заяві, опублікованій українським лідером 10 квітня.

Що сказав Зеленський про перемир’я на Великдень

Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків з Росією.

Зараз дивляться

– Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня, – зауважив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 10 квітня Володимир Путін оголосив великоднє перемир’я з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня.

Однак варто врахувати, що минулого року Росія порушила оголошене Путіним перемир’я на Великдень.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція у період Великодніх свят працюватиме у посиленому режимі.

Головним завданням правоохоронців є забезпечення правопорядку та безпеки громадян у місцях масового скупчення людей, зокрема біля храмів, на вулицях і автошляхах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.