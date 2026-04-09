Україна діятиме дзеркально: Зеленський про великоднє перемир’я
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв діяти дзеркально у відповідь на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним великоднє перемир’я.
Про це йдеться в заяві, опублікованій українським лідером 10 квітня.
Що сказав Зеленський про перемир’я на Великдень
Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків з Росією.
– Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня, – зауважив президент.
Нагадаємо, у ніч проти 10 квітня Володимир Путін оголосив великоднє перемир’я з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня.
Однак варто врахувати, що минулого року Росія порушила оголошене Путіним перемир’я на Великдень.
Раніше повідомлялося, що Національна поліція у період Великодніх свят працюватиме у посиленому режимі.
Головним завданням правоохоронців є забезпечення правопорядку та безпеки громадян у місцях масового скупчення людей, зокрема біля храмів, на вулицях і автошляхах.