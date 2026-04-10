Украинские эксперты сбивали Шахеды в странах Ближнего Востока — Зеленский
- Украинские эксперты работали в нескольких странах Ближнего Востока.
- Специалисты не только учили, но и действовали на практике.
- Были уничтожены иранские дроны, в частности Шахеды.
Украинские военные эксперты участвовали в уничтожении иранских дронов, в частности Шахедов, в нескольких странах Ближнего Востока и помогали усиливать системы противовоздушной обороны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Успехи украинских экспертов на Ближнем Востоке
По словам главы государства, Украина направила в регион военных экспертов, в частности специалистов по дронам-перехватчикам и радиоэлектронной борьбе.
Они работали в нескольких странах, где не только демонстрировали возможности украинских технологий, но и непосредственно участвовали в защите воздушного пространства.
— Уничтожали ли мы иранские Шахеды? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. И это, по моему мнению, успех, — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что это была не учебная миссия, а реальная поддержка партнеров в создании современной системы защиты неба.
По его словам, в странах, которые открыли Украине доступ к своим системам ПВО, украинские эксперты смогли быстро предоставить рекомендации по их усилению, а также передать практический боевой опыт.
Зеленский также сообщил, что украинские специалисты сбивали дроны с реактивными двигателями.
Он отметил, что это подтверждает эффективность новых подходов к противодействию современным воздушным угрозам.
— Мы показали, что это работает. Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями, — отметил президент.
По его словам, такое сотрудничество имеет положительный результат и повышает авторитет Украины на международном уровне.
Ранее Украина и Катар договорились о долгосрочном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.
Документ подписали на межправительственном уровне, он определяет рамки сотрудничества в сфере безопасности, включая развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и инвестиции.