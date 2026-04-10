Українські військові експерти брали участь у знищенні іранських дронів, зокрема Шахедів, у кількох країнах Близького Сходу та допомагали посилювати системи протиповітряної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Успіхи українських експертів на Близькому Сході

За словами глави держави, Україна направила до регіону військових експертів, зокрема спеціалістів із дронів-перехоплювачів та радіоелектронної боротьби.

Вони працювали у кількох країнах, де не лише демонстрували можливості українських технологій, а й безпосередньо брали участь у захисті повітряного простору.

— Чи знищували ми іранські Шахеди? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. І це, на мою думку, успіх, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що це була не навчальна місія, а реальна підтримка партнерів у створенні сучасної системи захисту неба.

За його словами, у країнах, які відкрили Україні доступ до своїх систем ППО, українські експерти змогли швидко надати рекомендації щодо їхнього посилення, а також передати практичний бойовий досвід.

Зеленський також повідомив, що українські фахівці збивали дрони з реактивними двигунами.

Він наголосив, що це підтверджує ефективність нових підходів до протидії сучасним повітряним загрозам.

— Ми показали, що це працює. Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами, — зазначив президент.

За його словами, така співпраця має позитивний результат і підвищує авторитет України на міжнародному рівні.

Раніше Україна та Катар домовилися про довгострокове партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Документ підписали на міжурядовому рівні, він визначає рамки співпраці у сфері безпеки, включно з розвитком спільних проєктів, технологічною кооперацією та інвестиціями.

