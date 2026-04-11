В Украине работают над тем, чтобы в ближайшие дни обеспечить стабильное электроснабжение без графиков и отключений.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Будут ли отключение света на Пасху

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, сейчас энергосистема работает стабильно. В Пасхальное воскресенье украинские семьи будут обеспечены светом.

— Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено – без графиков и отключений, – отметила Юлия Свириденко.

Премьер-министр провела координационное совещание по текущей ситуации в энергосистеме Украины при участии руководства Укрэнерго и других профильных ведомств.

В ходе встречи стороны скоординировали совместные действия по поддержанию стабильной работы энергосистемы. Отдельное внимание было уделено вопросу увеличения импорта электроэнергии.

Вечером, 10 апреля, в Укрэнерго сообщили, что 11 апреля графики отключения света в Украине будут действовать во всех регионах страны. Причиной ограничений в ведомстве назвали последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

