В Україні працюють над тим, щоб у найближчі дні забезпечити стабільне електропостачання без графіків та відключень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Чи будуть відключення світла на Великдень

За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, наразі енергосистема працює стабільно. Тож, у Великодню неділю українські родини будуть забезпечі світлом.

Зараз дивляться

— Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене – без графіків і відключень, – зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністерка провела координаційну нараду щодо поточної ситуації в енергосистемі України за участі керівництва Укренерго та інших профільних відомств.

Під час зустрічі сторони скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Окрему увагу приділили питанню збільшення імпорту електроенергії.

Увечері, 10 квітня, в Укренерго повідомили, що 11 квітня графіки відключення світла в Україні діятимуть в усіх регіонах країни. Причиною обмежень у відомстві назвали наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.