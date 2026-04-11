За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 167 управляемых авиабомб.

Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5337 дронов-камикадзе и осуществил 2187 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2026 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.

