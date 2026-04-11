Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 11 апреля 2026 года — обстановка на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 167 управляемых авиабомб.
Сейчас смотрят
Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5337 дронов-камикадзе и осуществил 2187 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.