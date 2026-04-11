Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 11 апреля: ВСУ уничтожили 1 440 оккупантов и более 2 тыс. БПЛА
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали 1 440 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 11 апреля 2026 года
- личного состава – около 1 310 110 (+1 440);
- танков – 11 851 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 381 (+6);
- артиллерийских систем – 39 798 (+64);
- РСЗО – 1 726 (+2);
- средств ПВО – 1 344 (+3);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 350;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 231 785 (+2 014) шт.,
- крылатых ракет – 4 517 шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 88 698 (+183);
- специальной техники – 4 121 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
