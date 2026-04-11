За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали 1 440 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 11 апреля 2026 года

личного состава – около 1 310 110 (+1 440);

танков – 11 851 (+3);

боевых бронированных машин – 24 381 (+6);

артиллерийских систем – 39 798 (+64);

РСЗО – 1 726 (+2);

средств ПВО – 1 344 (+3);

самолетов – 435;

вертолетов – 350;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 231 785 (+2 014) шт.,

крылатых ракет – 4 517 шт.,

кораблей и катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 88 698 (+183);

специальной техники – 4 121 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.