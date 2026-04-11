За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали 1 440 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 11 апреля 2026 года

  • личного состава – около 1 310 110 (+1 440);
  • танков – 11 851 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 381 (+6);
  • артиллерийских систем – 39 798 (+64);
  • РСЗО – 1 726 (+2);
  • средств ПВО – 1 344 (+3);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 350;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 231 785 (+2 014) шт.,
  • крылатых ракет – 4 517 шт.,
  • кораблей и катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 88 698 (+183);
  • специальной техники – 4 121 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

