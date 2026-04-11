На фронті минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 54 авіаційних удари, скинув 167 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, залучив для ураження 5337 дронів-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 508-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.