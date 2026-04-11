Число жертв среди гражданского населения Украины в результате российских атак в марте возросло на 49% по сравнению с прошлым месяцем. Наиболее смертоносными стали беспилотники малой дальности.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

С чем связан резкий рост потерь среди гражданских

Согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в результате вражеских атак в марте погибли по меньшей мере 211 человек, 1 206 человек получили ранения.

Это на 49% больше, чем за предыдущий месяц.

В первые дни апреля тенденция к росту потерь сохранилась – за 9 дней погибли по меньшей мере 46 человек, еще 343 были ранены.

Особо опасными стали прифронтовые регионы, где значительная часть атак приходилась на гражданские объекты – рынки, транспорт и жилые районы.

Специалисты ООН отмечают, что в марте беспилотники малой дальности стали основной причиной гибели гражданских, повлекших 66 смертей – больше, чем любой другой тип вооружения.

Рост масштабов использования таких дронов сопровождается резким увеличением количества жертв: в 2025 году их количество было на 121% выше, чем годом ранее. В частности, в 2024 году зафиксировано 226 погибших и 1 528 раненых, а в 2025 году – 580 погибших и 3 295 раненых.

В марте 2026 года количество жертв от таких ударов составило 66 погибших и 369 раненых, что на 70% больше, чем в марте 2025 года (36 погибших и 220 раненых).

— Прифронтовые районы чрезвычайно опасны для гражданского населения, главным образом из-за беспилотников малой дальности. В прошлом месяце половину погибших гражданских лиц в этих районах составляли люди постарше. Некоторые из них атаковали беспилотники, когда они шли за пенсией или работали на своих огородах, то есть в тот момент, когда они просто пытались вести обычную жизнь, – отметила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину подтверждено гибель не менее 15 578 гражданских лиц, среди которых 784 ребенка, и ранения более 43 тысяч человек.

Напомним, во время ночной атаки беспилотниками на Одессу 11 апреля погибли два человека. Еще два человека были госпитализированы. Враг ударил по жилым районам города. В частности, разрушения получили десятки частных и многоквартирных домов, общежитие и здание детского сада, заведения питания и другие объекты городской инфраструктуры.

